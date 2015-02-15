حازم إمام يجيب على سؤال ' هل ستلعبون على دماء الضحايا ' ؟

رد حازم إمام قائد نادي الزمالك على السؤال الذي يشغل بال كل جماهير الفريق الأبيض في الفترة الحالية حال استئناف مسابقة الدوري المصري مرة أخرى، وهو "هل ستلعبون على دماء الضحايا"؟

وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات سابقة إلى أن الدوري سوف يعود خلال أسبوعين، مع إرسال اتحاد الكرة لخطابا إلى وزارة الداخلية يطلب فيه استئناف النشاط في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأجاب إمام على ذلك السؤال في تصريحات تليفزيونية قائلا:"جدي وابن خالي توفيا قبل مباراة الأهلي بـ24 ساعة فقط، وشاركت في اللقاء من أجل الزمالك، رغم الحزن الشديد الذي كنت أشعر به في ذلك الوقت".

وأضاف متسائلا"هل سوف يمتنع أي شخص عن الذهاب إلى عمله بسبب ما حدث؟ هي نفس الفكرة تماما بالنسبة لنا".

وعن أول مران للاعبي الزمالك تحت قيادة جوزفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، أكد إمام أن الأخير أشاد بهم بعد رؤيتهم خلال التدريبات.

وأكمل"فيريرا كان يعتقد أن مستوانا سيء، لكنه تأكد بالعكس بعدما شاهدنا نقدم أداء جيدا في الملعب".