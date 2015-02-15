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الزمالك يضع رقم 22 على قمصان الفريق

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الزمالك يضع رقم 22 على قمصان الفريق الزمالك يضع رقم 22 على قمصان الفريق

قرر الزمالك وضع رقم 22 على قمصان اللاعبين والجهاز الفني في الفترة المقبلة تكريما لمشجعي الفريق الأبيض الذين فقدوا أرواحهم أمام ملعب الدفاع الجوي.

وكان 22 مشجعا للزمالك سقطوا أمام الدفاع الجوي قبل لقاء إنبي الأحد الماضي بعد اشتباكات مع قوات الأمن خارج أسوار الملعب.

وأكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أن إدارة النادي قررت وضع رقم 22 على قمصان اللاعبين والجهاز الفني تكريما لضحاياه بالإضافة لبعض الإجراءات الأخرى.

وأضاف "أعرف جيدا أن مهما قدمنا لا يمكن أن نعوض أهالي الضحايا عن فقدان أبنائهم، لكنها محاولة منا لمؤازرتهم".

وأردف قائلا أنه إلى جانب تزيين رقم 22 لقمصان الزمالك، فإنه سوف يتم تخليد صورهم على مدخل النادي في ميت عقبة، بالإضافة إلى التبرع بجزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني لأهالي الضحايا، مع منح كل أسرة فرصة السفر لعمل عمرتين.

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