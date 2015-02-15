100 ألف يورو تفصل رينار عن منتخب مصر

بات الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار هو المرشح الأقوى لتدريب منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد بعض الكواليس المالية في المفاوضات مع المدرب الفرنسي.

وقال الشامي في تصريحات تليفزيونية: "رينار ومساعديه ينتهي تعاقدهم مع الاتحاد الإيفواري في يونيو 2016، وهناك شرط جزائي قيمته 100 ألف يورو".

وأضاف "المدرب الفرنسي يتقاضى 35 ألف يورو إضافة إلى 15 ألف يورو لمساعديه".

وتابع: "رينار مدرب متميز، نجح في الفوز بكأس أفريقيا في الأعوام الأخيرة مع منتخبين مختلفين زامبيا وكوت ديفوار".

وواصل: "هناك أربعة مرشحين آخرين هم أولي شتيلكه وفرانك ريكارد وآلان جيريس وجورج ليكينز".

وأتم محمود الشامي: "ولكن ننتظر عودة هيرفي رينار من كوت ديفوار، حيث يتم تكريمه هناك من رئيس الإيفواري على الفوز بكأس أفريقيا".