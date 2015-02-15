ما هي الصفعة التي تلقاها تامر حسني من عزت أبو عوف؟

عبّر الفنان المصري عزت أبو عوف عن حالة الحزن التي لا يزال يعيشها بعد وفاة زوجته، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "أنت حر"، على السينارست مدحت العدل، عبر قناة "cbc2"، وقال إن وفاتها دمره.

وأضاف أبو عوف، إنه يشعر بالإنكسار بعد رحيل زوجته، موضحاً أنه لم يتذوق طعم الوحدة إلا بعد فراقها.

وخلال اللقاء، تحدث أبو عوف عن فيلم "عمر وسلمى"، لافتاً إلى المشهد الذي يجمعه بالفنان تامر حسني عندما يعود عمر "تامر حسني" إلى المنزل ويكون ثملاً، حيث يلعب أبو العوف دور والد عمر قائلاً: "كان عليّ أن أصفع تامر على وجهه، ولكني قلت له إني لا أستطيع فعل هذا، فاتفقت معه أن أظهر وكأني أصفعه من دون القيام بذلك فعلاً، إلا أنني فوجئت بنفسي خلال المشهد عندما صفعته فعلاً، بعد أن شعرت أنه إبني الحقيقي وهو قادم إليّ بهذه الحالة"، وأضاف: "حتى تامر لم يكن مستعداً لهذا، وبدا المشهد حقيقاً جعل الجميع يصاب بحالة من الذهول".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي