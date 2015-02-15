هذه أبرز المعايدات التي تلقتها لطيفة بمناسبة عيد ميلادها

يصادف اليوم 14 شباط\فبراير عيد ميلاد الفنانة لطيفة التونسية، التي اختارت الاحتفال بعيدها مع صديقاتها في أحد المطاعم الكبرى، ونشرت مجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام".

وبمناسبة عيد ميلادها، تلقت لطيفة الكثير من المعايدات، من "الفانز" والأصدقاء والفنانين والإعلاميين، من بينها معادية من الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت صورة للطيفة، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" وعلقت عليها :"حبيبتي لطيفة كل سنة وأنت طيبة وعيد ميلاد سعيد".

هند صبري بدوها، نشرت صورة مشتركة تجمعها بابنة بلدها لطيفة وأرفقتها بتعليق: "كل عام وأنت ناجحة وطيبة ومنورة"، ومثلها فعلت درة زروق التي قالت للطيفة: "كل عام وأنت جميلة وطيبة وناجحة وضحكتك تشع نور يا لطيفة"، أما أنغام فتوجهت إلى لطيفة قائلةً: "الفنانة الرائعة والمبدعة، كل سنة وأنت طيبة ويا رب من نجاح إلى نجاح"، بينما عايدتها مي كساب قائلةً: "كل سنة وأنت جدعة وحبيبة الكل وناجحة ومتألقة. بحبك يا أغلى لطيفة على قلب كل الوطن العربي".

لكن المعايدة الأبرز للطيفة فجاءت من الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، التي غردت على صفحتها على "تويتر": "عندما حددوا عيد الحب في 14/2، أكيد كانوا يعلمون أن في مثل هذا اليوم ستولد أيقونة الحب، وكل عام وأنت أيقونة الجمال والحب يا غالي"، وتابعت:" كل عام وأنت بخير ويا رب تكون سنة خير عليك واسمحيلي ما قدرت أرسل ورد، وأرسلتلك بداله أشواقي وحبي وتقديري، معرفتك فخر وكنز"، وختمت فجر السعيد تغريداتها باقتباس مقطع من أغنية "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم: "وقابلتك أنت لقيتك بتغير كل حياتي، ما أعرفش إزاي حبيتك، ما أعرفش إزاي يا حياتي".

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