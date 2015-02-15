إيرينا شايك توضح سبب انفصالها عن كريستيانو رونالدو

منذ انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم الشهير Cristiano Ronaldo، لم تُدل عارضة الأزياء الروسية Irina Shayk بأيّ تصريح واضح عن سبب هذا الانفصال الذي أتى بعد علاقة استمرت 5 أعوام.

وفي آخر حديث صحافي لها، لفتت Shayk البالغة من العمر 29 عاماً إلى سبب القرار، الذي اتخذته بالابتعاد عن حبّ حياتها، في قولها: "أحب الرجال الصادقين والأوفياء لنسائهن".

وبعد هذا الاعتراف الغامض، كشفت صحيفة Hello الأمريكية أنّ Irina تعرّضت لصدمة عاطفية من Ronaldo دمّرتها، خصوصاً وأن علاقتها به دامت لفترة طويلة.

وقال مصدر مقرّب من Shayk: "بعد انفصالها عن Cristiano، أمضت ليلة رأس السنة وهي تبكي في المطار، قبل أن تسافر إلى جزر المالديف، حيث احتفلت بعيد ميلادها وحيدة".

يُشار إلى أنّ والدة Cristiano أعلنت أنها لا ترى في Irina أمّاً مناسبة لتربية حفيدها، خصوصاً وأنه لا يقع في أولوياتها.

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