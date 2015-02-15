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مهرجان "هلا فبراير" يشكر شيرين لالتزامها بالتعامل الراقي

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مهرجان "هلا فبراير" يشكر شيرين لالتزامها بالتعامل الراقي مهرجان "هلا فبراير" يشكر شيرين لالتزامها بالتعامل الراقي

الأحد 15-02-2015 02:36

وجّهت اللجنة العليا لمهرجان "هلا فبراير" الكويتي الشكر للمطربة المصرية عبد الوهاب لإحيائها إحدى حفلاتها بالعاصمة الكويتية الكويت حيث تضمن خطاب الشكر تزييلاً بإمضاء رئيس المهرجان ناصر سعدون وجّه خلاله الشكر الجزيل للمطربة شيرين نظير إحيائها الحفل الغنائي الثالث لمهرجان "هلا فبراير" 2015 في دورته السادسة عشرة والذي يأتي متزامناً ومكملاً للأفراح والبهجة بالأعياد الوطنية لدولة الكويت، وتضمن الخطاب وصفاً لهذه الليلة بأنها استثنائية جمعت عمالقة الفن.
وأشار الخطاب بأن شيرين تألقت وأمتعت الحاضرين طرباً أشعل مسرح "هلا فبراير" من خلال وصلات غنائية رائعة، موجهين الشكر لها والالتزام والتعامل الراقي الذي جعلها خير سفير لبلدها .

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