شجون تروي قصة حياتها لجمهورها بمسلسل تلفزيوني

تتواجد النجمة شجون الهاجري خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة النمساوية فيينا، لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من عملها الدرامي الجديد "ذاكرة من ورق".

وفي هذا الشأن قالت شجون في تصريحات إلى "سيدتي نت" إنها سعيدة بهذه التجربة التي تجمعها بصديقتها فاطمة الصفي، موضحةً أن علاقتها الوطيدة مع الصفي تعود لسنوات طويلة، ولا يمكن لأي عوامل خارجية أن تؤثر عليها، مؤكدةً على أنها تعتبرها شقيقتها قبل أن تكون زميلتها في العمل.

وأضافت شوجي: " مسلسل "ذاكرة من ورق" يمثل تجربة درامية مميزة تستند على نص ثري بالقضايا والشخصيات والمضامين، كتبه السيناريست عادل الجابري، ويتصدى لإخراجه برؤيته الفنية المتجددة المخرج البحريني علي العلي، الذي سيقدم إضافة حقيقية للعمل، وسيكون موعدنا مع جمهورنا الحبيب خلال الدورة الرمضانية المقبلة".

ويتناول المسلسل حكاية مجموعة من الفتيات الخليجيات اللواتي يدرسن في الخارج، حيث يتعرضن لظروف أسرية ومشاكل. ويشارك في العمل، إلى جانب شجون والصفي، عدد آخر من الفنانين بينهم سليمان الياسين، وعبدالله ملك، وصمود وريم أرحمه، وعبدالله السيف، وعبدالله الطراروة، وغيرهم.

من جهة آخرى، تطل الهاجري بشكل جديد على جمهورها من خلال برنامج "شوج This is Me"، على شاشة MBC1، حيث تكشف الحلقات التي نفّذها المخرج جابر الحربي، تفاصيل الحياة المشوّقة والمثيرة للممثلة الخليجية المعروفة، وتضيء على صعوبات واجهتها، وعقبات كادت أن تحطّمها، وضغوط نفسية عاشتها، إذ يتابع البرنامج خطوات شوجي في 13 حلقة، مع أقرب المقرّبين إليها، منذ الطفولة وحتى اليوم، على الصعيديْن العائلي والفني، كما يرافقها داخل المنزل وخارجه.

إلى جانب ذلك، يتطرّق البرنامج إلى مسألة اضطرار شجون الهاجري إلى الاعتماد على نفسها أولاً، منذ انطلاقتها الأولى وحتى اليوم، ومَن هم الزملاء الذين ساعدوها لاحقاً ووقفوا معها في حياتها، بحلوها ومرّها، ومن منهم آمن فعلاً بموهبتها وواكبها خير مواكبة حتى تمكّنت من الوصول إلى النجومية.

ويشارك مع شجون الهاجري في حلقاتها، إلى جانب عائلتها، مجموعة من الممثّلين والممثّلات يشاركونها التجربة ويتحدّثون عن تجربتها، ومنهم: فاطمة الصفي، وياسا، وحمد أشكناني، وعلي كاكولي، وبشار الشطي، ويعقوب عبد الله، وحسن حسني، وأحمد البريكي، وليلى عبد الله... فضلاً عن ظهور خاص للنجمة الكبيرة سعاد عبد الله.

رغم أن فصول حياة "شوج" لم تكن مليئة بالفرح دوماً، إذ حملت صعوبات وصدمات كثيرة، بيْد أن تصويرها والتحدّث عنها يبدوان مختلفان وممتعان بالنسبة إليها، فتقول: "عشتُ أروع لحظات حياتي خلال تصوير البرنامج"، ولفتت: "أنني حصلت على فرصة مهمة لاكتشاف أخطائي وآخذ العبرة من الحياة والتعلّم من تَجارُب الآخرين". وتضيف شجون الهاجري: "الحياة فيها الكثير من الانتصارات والهزائم، وعلينا أن نعرف مدى الطاقة التي نتمتّع بها، وكيف يجدر بنا استخدامها".

كما تُعرِب "شوج" عن سعادتها ورضاها عن عمليات التصوير وأشارت: "الأوقات التي أمضيناها، كانت رائعة وحمَلت انسجاماً كبيراً بيني وبين زملائي وعائلتي، ما جعلنا لا نكرّر تصوير المشهد الواحد أكثر من مرّة، بل نقدّمه بتلقائية وعفوية. لم تكن الكاميرا تصوّر كل شيء على امتداد 24 ساعة بطبيعة الحال، بل كنا نصوّر ما يقارب 12 ساعة يومياً، تتوزع مناصفة بين الليل والنهار، علماً أن مرحلة التحضير للبرنامج، تراوحت ما بين 3 و5 أشهر".

وأثنت النجمة الخليجية على عمل الكاتبة هبه مشاري حمادة وقالت: "إنها تعرف قصة حياتي من الألف إلى الياء، ورسمت خطوط البرنامج بطريقة مشوّقة وحقيقية"، وأضافت "شوج": "وجودها كان أساسياً في إنجاز العمل، وما كان بالإمكان تنفيذه بهذه الطريقة المثالية لولاها، لأن استعراض حياتي لن يكون مجدياً، من دون شخص يقوم بتنسيق خطواتها وتحديدها بطريقة درامية"، مؤكدة أن: "حمادة تمكّنت من القيام بالمهمة على أكمل وجه، فكانت المرشدة في خطواتنا"، معتبرة أنها الإنسانة التي تحوّل أحلام أي شخص إلى واقع، فتخرج من كونها مجرّد كلام على ورق... كما تمدّه بطاقة إيجابية من خلال طريقة تعاملها مع الآخر".

وتُعرِب "شوج" عن سعادتها بالبرنامج بالقول: "البرنامج حقق لي أحلامي، وتأكيد عرضه على شاشة MBC1 جعل من الحلم أحلى"... وتشدّد على أن "البرنامج جعلني أعرف قيمة الوقت، وأحافظ على كل لحظة أعيشها، وألتقط منها شيئاً جميلاً ومفيداً"، معتبرة أن "اللحظات صار لها قيمة عندي اليوم أكثر من الماضي". وتتنقل الحلقات بين أوقات الضحك والفرح، الحزن والفرح، وصولاً إلى فترات وصلت فيها بطلة البرنامج إلى حافة الانهيار العصبي. في موازاة ذلك، تكشف الحلقات أسراراً من حياتها، وتؤكّد "شوج" رغبتها "مشاركة كل الناس الحكايات المثيرة للجدل في حياتي، سواء الذين يحبونني ويتابعونني، أم أولئك الذين لا يحبونني، لأتحدث عن أخطائي والإيجابيات والسلبيات، بكل صدق وعفوية".

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