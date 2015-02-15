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بالفيديو .. المعارضة القطرية : الدوحة تعاونت مع الخرطوم لإدخال الأموال والسلاح إلى ليبيا

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بالفيديو .. المعارضة القطرية : الدوحة تعاونت مع الخرطوم لإدخال الأموال والسلاح إلى ليبيا بالفيديو .. المعارضة القطرية : الدوحة تعاونت مع الخرطوم لإدخال الأموال والسلاح إلى ليبيا

قال خاللد الهيل المتحدث الرسمي للمعارضة القطرية :” ان الدوحة عملت على نشر الفتنه في الدول المجاورة مثل وليبيا .

وأضاف الهيل في حواره على فضائية ” ليبيا 24 ” أمس السبت :” ان المخابرات القطرية قامت بإدخال السلاح الي ليبيا عن طريق التعاون  مع السودان “، مضيفًا :” أن قطر بثت سموم الفرقة في ليبيا عن طريق دعم قناة الجزيرة وارسال الاموال الي الفرق المتناحرة في ليبيا ” .

واكد المتحدث باسم المعارضة القطرية :” اننا كمواطنون قطريون لا نتحمل ما تقوم به القطرية والمخابرات القطرية في الدول العربية الشقيقة “، ونؤكد اننا جزء من النسيج العربي الواحد ” .

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