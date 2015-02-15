«الوزاري الخليجي» يناقش مستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية أمس، الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.

وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلوا في وقت سابق أمس إلى الرياض، حيث وصل معالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر, ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين, ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الأستاذ يوسف بن علوي بن عبدالله, ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت.

وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول المجلس.