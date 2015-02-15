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٢٨ جهة تشارك في معرض الملتقى

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    بلغ عدد المشاركين في المعرض الخاص بالملتقى العلمي الثالث للعاملين في مجال السلامة في الجامعات 28 جهة والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز برعاية من وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل خلال الفترة 26-28 ربيع الأخر للعام 1436ه الموافق 15-17 فبراير 2015 م بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وأوضح رئيس لجنة المعرض الدكتور تميم بن عبدالهادي سمان أن فكرة إقامة المعرض انطلقت من أهمية التعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز والمجتمع لدعم مسيرة التنمية في المملكة لإيجاد مناخ مناسب من مختلف الجهات ذات العلاقة والتي تشمل الجامعات والجهات الحكومية والشركات الأهلية والعاملين في مجال السلامة من جهة أخرى وإعطاء فكرة عن آخر ما توصلت إليه التقنية وذلك عبر العديد من الوسائل لعرض الأجهزة والمعدات والأدوات الحديثة المستخدمة في مجال السلامة وعرض منتجاتها المصنعة في المملكة بالإضافة لعرض برامج الحاسب الآلي التي يمكن الاستفادة منها وبراءات الاختراع والأفكار الابتكارية.

وأكد الدكتور تميم سمان أن أوقات زيارة المعرض من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وسيكون يوما الأحد والاثنين الموافق 26-27 ربيع الآخر للعام 1436ه للرجال فقط ويوم الثلاثاء خاصا بالنساء.

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