مشروع لاستكمال القسم النسائي بمبنى المجلس البلدي في الطائف

تعتزم أمانة الطائف تنفيذ مشروع استكمال مبنى المجلس البلدي (القسم النسائي) خلال الفترة المقبلة ضمن جهود الأمانة سرعة اعداد الترتيبات والإجراءات الكفيلة لاستيعاب المقر الحالي للمجالس البلدي لمشاركة المرأة ومتطلبات النظام الجديد، وذلك انفاذاً لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل قصر الفترة الزمنية المتبقية على بدء الدورة الثالثة لعمل المجالس البلدية، والعمل على تهيئة مقر المجالس البلدي الحالي بما يحقق الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الدورة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار وجود مدخل مستقل للنساء، وايجاد قاعة اجتماعات يكون لها مدخل خاص من قسم النساء ومدخل خاص من قسم الرجال، وايجاد قسم خاص للنساء يحتوي مكتبا للعضوات وخدمات مساندة.

وستستقبل أمانة الطائف العروض والعطاءات من المقاولين الراغبين في تنفيذ المشروع، وتم تحديد الثالث من شهر جمادى الاولى كآخر موعد لاستقبال العطاءات.

يذكر أن أمانة الطائف عممت على البلديات في نطاق اشرافها للقيام بنفس المطلوب في بلدياتهم، والتنسيق مع المجالس البلدية حول ذلك.