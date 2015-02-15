أخبار عاجلة

وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام أي مواد كيماوية أو سامة في خان شيخون -
الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مشروع لاستكمال القسم النسائي بمبنى المجلس البلدي في الطائف

Google+ Print

    تعتزم أمانة الطائف تنفيذ مشروع استكمال مبنى المجلس البلدي (القسم النسائي) خلال الفترة المقبلة ضمن جهود الأمانة سرعة اعداد الترتيبات والإجراءات الكفيلة لاستيعاب المقر الحالي للمجالس البلدي لمشاركة المرأة ومتطلبات النظام الجديد، وذلك انفاذاً لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل قصر الفترة الزمنية المتبقية على بدء الدورة الثالثة لعمل المجالس البلدية، والعمل على تهيئة مقر المجالس البلدي الحالي بما يحقق الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الدورة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار وجود مدخل مستقل للنساء، وايجاد قاعة اجتماعات يكون لها مدخل خاص من قسم النساء ومدخل خاص من قسم الرجال، وايجاد قسم خاص للنساء يحتوي مكتبا للعضوات وخدمات مساندة.

وستستقبل أمانة الطائف العروض والعطاءات من المقاولين الراغبين في تنفيذ المشروع، وتم تحديد الثالث من شهر جمادى الاولى كآخر موعد لاستقبال العطاءات.

يذكر أن أمانة الطائف عممت على البلديات في نطاق اشرافها للقيام بنفس المطلوب في بلدياتهم، والتنسيق مع المجالس البلدية حول ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية