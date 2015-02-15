ضبط تاجر مخدرات داخل مزرعة خشخاش بمساحة 1,5 فدان بطور سيناء

نجحت مديرية أمن جنوب سيناء، أمس السبت، في ضبط تاجر مخدرات وهارب من تنفيذ أحكام جنائية أثناء إقامته داخل مزرعة خشخاش بطور سيناء.

كانت وردت معلومات للعميد محمد خريصه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بقيام المتهم الهارب (ا. ح. ا) مزارع مواليد( 2/10/1980 ) ومقيم الجبيل بطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بزراعه نبات الخشخاش المخدر بقطعه أرض بمنطقه وادي الأعوج بوادي الطور دائرة قسم شرطة طور سيناء.

وبالعرض علي اللواء حاتم أمين، مدير الأمن، كلف فريق من المباحث الجنائية وتنفيذ الأحكام والعمليات الخاصة بمشاركة القوات المسلحة بضبط المتهم والمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة أمنية بإشراف العقيد محمود صلاح، رئيس قسم تنفيذ الأحكام، والنقيب أحمد نصره، معاون مباحث قسم شرطة طور سيناء، وعدد من ضباط وحدة مباحث قسم طور سيناء، وضباط من إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم عنه داخل مزرعة مساحتها فدان ونصف من نبات الخشخاش المخدر المستخدم في انتاج مخدر “الافيون”.

تم أخذ العينة اللازمة وحرق وتدمير باقي المزرعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحام العام لنيابات جنوب سيناء.