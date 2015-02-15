فيديو.. كريم شحاته: شخصية مهمة قالتلي القضاء هيرجع ممدوح عباس لرئاسة الزمالك

قال الإعلامي كريم حسن شحاته، إن شخص مسؤول أبلغه أن القضاء سيُعيد ممدوح عباس، رئيسا لنادي الزمالك.

وقال «شحاته» في برنامجه على قناة «النهار»: «ممدوح عباس هيكسب القضية بكرة، ويرجع لرئاسة نادي الزمالك، أنا عندي معلومات إن ممدوح عباس هيرجع تاني رئيسا للزمالك».

وأضاف: «اتقالي كده النهاردة من شخص مهم جدا، ممدوح عباس هيكسب القضية بكرة، والجهات المسؤولة هتنفذ الحكم».

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الطعن المقام من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي ترأسه، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي.

واختصم عباس في دعواه التي حملت رقم 3937 لسنة 68 قضائية، وزير الدولة لشئون الرياضة ومحافظ الجيزة، ورئيس المجلس القومي للرياضة.

وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1059 لسنة 2013 الذي أصدره وزير الدولة لشئون الرياضة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري بإنهاء تكليف مجلس الإدارة المؤقت المعين بالقرار رقم 582 لسنة 2013 وتعيين مجلس إدارة لإدارة شؤون النادي.