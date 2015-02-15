أخبار عاجلة

وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام أي مواد كيماوية أو سامة في خان شيخون -
الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. كريم شحاته: شخصية مهمة قالتلي القضاء هيرجع ممدوح عباس لرئاسة الزمالك

  • مصر
  • 2
Google+ Print

قال الإعلامي كريم حسن شحاته، إن شخص مسؤول أبلغه أن القضاء سيُعيد ممدوح عباس، رئيسا لنادي الزمالك.

وقال «شحاته» في برنامجه على قناة «النهار»: «ممدوح عباس هيكسب القضية بكرة، ويرجع لرئاسة نادي الزمالك، أنا عندي معلومات إن ممدوح عباس هيرجع تاني رئيسا للزمالك».

وأضاف: «اتقالي كده النهاردة من شخص مهم جدا، ممدوح عباس هيكسب القضية بكرة، والجهات المسؤولة هتنفذ الحكم».

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الطعن المقام من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي ترأسه، وتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي.

واختصم عباس في دعواه التي حملت رقم 3937 لسنة 68 قضائية، وزير الدولة لشئون الرياضة ومحافظ الجيزة، ورئيس المجلس القومي للرياضة.

وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1059 لسنة 2013 الذي أصدره وزير الدولة لشئون الرياضة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري بإنهاء تكليف مجلس الإدارة المؤقت المعين بالقرار رقم 582 لسنة 2013 وتعيين مجلس إدارة لإدارة شؤون النادي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون

مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون