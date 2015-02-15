بن فهد يطلع وفد «إيمال» على تشريعات وقوانين وزارة البيئة والمياه

استقبل معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه سعيد فاضل المزروعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (إيمال)، الذي زار ديوان الوزارة بدبي على رأس وفد من الشركة، وذلك للتباحث حول المواضيع والقضايا ذات الصلة بالتشريعات والقوانين البيئية المرتبطة بالعديد من الأنشطة الصناعية في الدولة.

وتطرق اللقاء إلى الآلية المستخدمة في المعالجة السليمة للنفايات والوسائل المتاحة لاستخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة في هذا المجال، في الوقت الذي قدم فيه معالي الدكتور راشد بن فهد للوفد الزائر نبذة مختصرة للتشريعات التي تقوم الوزارة حاليا بإعدادها، والتحديثات المتعلقة بالقوانين البيئية والتي تضمنت طرق ووسائل تداول ومعالجة النفايات والتي من المتوقع أن يتم تطبيقها خلال الفترة القليلة القادمة.

حضر اللقاء من جانب الوزارة عبدالرحيم الحمادي وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الخدمات المساندة والمهندس يوسف الأحمد الريسي مدير إدارة النفايات بالوزارة.