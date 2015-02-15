«إبداعات عربية 8» يناقش إدارة الأعمال والجودة والصحة

تستعد «جامعة حمدان بن محمّد الذكية» لاستكشاف أفضل الحلول المبتكرة ضمن محوري «إدارة الأعمال والجودة» و«الصحة والبيئة»، وذلك في إطار المحاور الأربعة التي تمثل جوهر مناقشات مؤتمر «إبداعات عربية 8»، المقرر انعقاده تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الرئيس الأعلى للجامعة.

ويحمل المؤتمر، الذي سينطلق غدا ويستمر لغاية 18 فبراير الجاري، شعار «الإبداع والتعاون والتميّز: استلهام الماضي واستجلاء الحاضر واستشراف المستقبل».

محاور

ومن المقرّر أن يتم تناول محوري «إدارة الأعمال والجودة» و«الصحة والبيئة» استناداً إلى الإبداع والابتكار.

ويأتي ذلك انسجاماً مع التزام «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بدعم أهداف مبادرة «شركاء دبي للابتكار»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في دعم الأفكار المبدعة والحلول المبتكرة التي من شأنها تحسين جودة الحياة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويهدف محور «إدارة الأعمال والجودة»، الذي يحمل عنوان «إدارة الأعمال والجودة: استكشاف سبل التعاون المؤدية إلى الإبداع»، إلى تشجيع الأكاديميين وصناع القرار وراسمي السياسات على مناقشة أحدث الحلول المتعلقة بتعزيز التّفاعل بين منهجيات الأعمال والإبداع، فضلاً عن استعراض المفاهيم النظرية والممارسة العملية في إدارة الجودة.

وتشتمل أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش خلال محور «إدارة الأعمال والجودة»، على «إدارة الإبداع للتنمية المستدامة»، و«قياس الأداء على الجودة والإبداع» و«السياسة العامة لتعزيز الإبداع في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا» و«دور التفكير الإبداعي في تنمية إستراتيجيات التسويق في الأسواق التنافسية» و«ممارسات الموارد البشرية الناجحة في دعم الإبداع».

وسيتخلل المحور أيضاً دراستا حالة حول «كيفيّة دمج الإبداع في المناهج التعليميّة» و«استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحويل الأعمال والمؤسّسات الحكوميّة».

الصحة والبيئة

ويكتسب محور «الصحة والبيئة»، الذي سيقام تحت شعار «تعزيز الصحة والتدخلات البيئية المبتكرة»، أهمية استراتيجية، كونه يتمحور حول تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تشكيل شراكات فاعلة بين صنّاع القرار وراسمي السياسات لدعم المقاربات الصحية والبيئية المبتكرة.

ويركز المحور على تعزيز الوعي بين أوساط المعنيين بقطاع الصحة حول المقاربات المبتكرة في تقنيّة المعلومات والتوحيد القياسي للبيانات في دولة الإمارات، فضلاً عن استعراض التقدم الحاصل في إدارة مصادر المياه والاستدامة البيئيّة على المستويين المحلي والإقليمي وتحديد طبيعة التحديات التي تعيق تنفيذ الإصلاحات الصحية وإيجاد حلول مبتكرة لتحسين جودة الصحة.

يستقطب هذا المحور مشاركة واسعة من المعنيين بقطاعات الصحة والبيئة والمياه والرعاية الصحية، إلى جانب راسمي السياسات البيئية وممثلي المنظمات غير الحكومية والخبراء والباحثين والأكاديميين، لتقديم أوراق عمل تتمحور حول مجموعة من المواضيع الحيوية، بما فيها «الصحة الذكية والصحة الإلكترونية»، وتحسين الجودة الصحية، و«الاستدامة البيئية»، و«التقنيات البيئية المبتكرة»، و«الصحة والسلامة المهنية» و«مقاربات التعليم الصحي والبيئي» وغيرها الكثير.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: حرصنا على إدراج محور «إدارة الأعمال والجودة» ضمن جدول أعمال «إبداعات عربية 8»، إيماناً منّا بأهمية إدارة الجودة في الحفاظ على المنظومة الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية استناداً لأسس متينة، لا سيّما عقب تداعيات الأزمة الاقتصادية والتأثيرات القوية المترتبة عن العولمة.

لذا، فإننا نسعى من خلال المناقشات المرتقبة إلى دراسة سبل تعزيز أفكار «الجودة والإبداع» باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: تكمن أهمية محور «الصحة والبيئة» في طبيعة المواضيع المطروحة التي تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بتصور وفهم وتبنّي التدخلات المبتكرة ضمن قطاعي الصحة والبيئة، اللذين يشكلان ضرورة ملحة لتوفير نمط حياة أفضل.

ونتطلع من خلال المناقشات إلى استعراض أفضل الممارسات وأحدث الحلول المبتكرة ذات الصلة بحماية البيئة والحفاظ على التوازن الطبيعي وإدارة مصادر المياه والاستدامة البيئيّة على المستويين المحلّي والإقليمي في خطوة من شأنها دعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل آمن ومستدام للجميع.

«ويجدر الذكر بأنّ جدول أعمال »إبداعات عربية 8« سيشهد مناقشة سلسلة من أوراق العمل والأبحاث الأكاديمية الرائدة ضمن أربعة محاور رئيسة هي »إدارة الأعمال والجودة«، و»الصحة والبيئة«، و»التميز في التعليم الذكي«، و»الصيرفة والتمويل الإسلامي«.

وسيتخلل أيضاً عقد جلسات نقاش حية وبرنامج جوائز ولقاءات مباشرة بين أبرز الأكاديميين وصناع القرار والباحثين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

تحديات

يناقش مؤتمر "إبداعات عربية 8" أحدث الاتجاهات الناشئة وأبرز التحديات الحالية والمستقبلية ووضع الحلول المناسبة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة في المنطقة العربية.