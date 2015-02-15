إحباط محاولة تفجير بـ«محول كهرباء الحدين» في البحيرة

احبط خبراء المفرقعات محاولة تفجير محول كهرباء عن طريق وضع أصابع تشبه الديناميت تحتوي على مادة البارود، انفجرت إحدها بجوار المحول، فيما تعامل القوات مع المتفجرات الأخرى، دون حدوث إصابات.

كان اللواء محمد فتحي إسماعيل، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد أحمد حجازي، مأمور قسم شرطة كوم حمادة، يفيد تلقيه بلاغا من عصام عبد اللطيف ندا (65 عاما – مهندس زراعي)، مقيم بقرية الحدين، بالعثور على كيس أسود يشتبه باحتوائه على مواد متفجرة عقب سماع دوي انفجار، أثناء لهو أولاده بمحيط مسجد الفتح، وتم وضعها بجوار محول الكهرباء.

وعلى الفور انتقل العميد محمد زايد، رئيس البحث الجنائي بكوم حمادة، يرافقه النقيبان عبد الرحيم عمرو، مصطفى عبد الناصر، معاوني المباحث بالمركز، وخبراء المفرقعات، والحماية المدنية، وبالفحص تبين وجود 12 قطعة أشبه بأصابع الديناميت، متصلة بسلك وتحتوي على مادة البارود، وتم التعامل معها وجار تمشيط المنطقة المحيطة بالمحول الكهربائي والقرية.