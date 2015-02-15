وزير الداخلية الفرنسي يشيد بمجهودات المغرب لمكافحة الإرهاب

أشاد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، اليوم السبت، بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الارهاب والتي مكنت من تحقيق نتائج هامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أن المسؤول الفرنسي نوه أيضا، لدى لقائه برئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، بالدور المتميز الذي يضطلع به المغرب في استتباب السلم في العالم.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا خلال هذه المباحثات الافاق المستقبلية للعلاقات الثنائية حيث أكدا على الشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين وجددا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة على الصعيد الأمني.

أ ش أ