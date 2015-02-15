أخبار عاجلة

وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام أي مواد كيماوية أو سامة في خان شيخون -
الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الداخلية الفرنسي يشيد بمجهودات المغرب لمكافحة الإرهاب

Google+ Print
وزير الداخلية الفرنسي يشيد بمجهودات المغرب لمكافحة الإرهاب وزير الداخلية الفرنسي يشيد بمجهودات المغرب لمكافحة الإرهاب

أشاد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، اليوم السبت، بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الارهاب والتي مكنت من تحقيق نتائج هامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وذكر بيان لرئاسة المغربية، أن المسؤول الفرنسي نوه أيضا، لدى لقائه برئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، بالدور المتميز الذي يضطلع به المغرب في استتباب السلم في العالم.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا خلال هذه المباحثات الافاق المستقبلية للعلاقات الثنائية حيث أكدا على الشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين وجددا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة على الصعيد الأمني.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور