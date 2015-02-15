الجيش العراقي يقتل عددًا من مسلحي ” داعش” بمحافظة صلاح الدين

هاجمت قوات الفرقة الخامسة بالجيش العراقي التابعة لقيادة عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين، أمس السبت، العناصر الإرهابية المتواجدة في منطقة الزلاية، وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم السبت، أن القوات قتلت عددًا كبيرًا من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي ودمرت مركبة تحمل رشاشًا أحاديًا، وفجرت مركبة مفخخة من نوع “بيك آب دبل” مصفحة.

وزار وزير الدفاع العراقي الدكتور خالد العبيدي قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية ضمن قاطعات المسؤولية وللاطلاع على عمل القوات الأمنية في هذه القاطعات.

وأشار بيان منفصل للوزارة إلى أنه كان في استقبال العبيدي معاون رئيس أركان الجيش للعمليات ومدير الحركات العسكرية، حيث تم الاستمع إلى شرح مفصل عن تطورات الموقف الأمني وخصوصًا في منطقة البغدادي وقاعدة “عين الأسد” الجوية بمحافظة الأنبار غرب العراق.

على صعيد متصل، أحبطت القوات العراقية محاولة لتفجير جسر الضلوعية العائم جنوب تكريت بصهريج مفخخ، وقال مصدر أمني إنه تم اعتقال الانتحاري بعد اصابته، وأشار إلى أن القوات أطلقت النار باتجاه الصهريج المفخخ مما أدى إلى جرح الانتحاري وتغيير اتجاهه، وطاردت الانتحاري وتمكنت من إلقاء القبض عليه مصابًا.

وكان الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، أشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تطهير مناطق الهورة والبحيرات وتل طاسه شمال العاصمة العراقية، مضيفًا أن القوات طهرت مناطق حزام بغداد بالكامل من اية تواجد للمجموعات الإرهابية بعد أن قتلت ما تبقى منهم.

أ ش أ