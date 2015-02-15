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فيديو.. رئيس لجنة المصالحات المصرية الليبية: الـ21 صيادا المختطفين من داعش أحياء

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قال رئيس لجنة المصالحات المصرية الليبية عمران أمبيوه، إن الــ 21 مصريا المختطفين في مدينة سرت لا زالوا على قيد الحياة ويتمتعون بصحة جيدة .

وأوضح «امبيوه» في مداخلة لقناة «إل تي سي» مع برنامج «حضرة المواطن»، السبت، أنهم أجروا عدة اتصالات ومفاوضات، مباشرة وغير مباشرة مع الجهات المقربة للحدث من شيوخ القبائل في سرت التي تسيطر عليها داعش وبعض الجهات الأمنية، مؤكدا أن هذه المفاوضات اتسمت بالسرية إذ لا يمكن الإفصاح عنها حرصا على سلامة المختطفين.

وتابع كل ما حدث حتى الآن مجرد تهديدات فقط.

ومن جانبه أوضح رئيس المجلس الأعلى للداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني محمد شعيتر أن وزارته” تواصلت مع فروع وإدارات الوزارات المختلفة للتأكد من حقيقية وجود المصريين في مدينة سرت وتعرضهم للخطف وإلى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات دقيقة بالخصوص.

وكان أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، قد أعلن أن 21 صيادًا من محافظة كفر الشيخ معظمهم من قرية برج مغيزل، تعرضوا للاختطاف على أيدي جماعة فجر ليبيا في مدينة مصراتة الليبية، وأصبح مصيرهم مجهول.

وأضاف أن من الصيادين المخطفين: «محمد مصطفى الشاذلي، وسعد أحمد إبراهيم المغربي، ومحمد عبداللطيف محمد أبورزق، وعلي السمار، وزايد محمد مرعي، وحسن محمد مرعي، وعلي حمدي على رطب، وحسنين عبدالفتاح الغرباوي، وصبري محمد القاضي، ومحمد القاضي، وعلي مرجان القاضي، وصبري سعد القاضي، ومحمد محمود أحمد محمود، ومحمد صبحي داود، وأحمد جابر فراج».

وطالبت نقابة الصيادين وزراة الخارجية بسرعة التدخل لعودة الصيادين رحمة بأبنائهم وعوائلهم.

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