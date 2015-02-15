فيديو.. سيد على عن «عيد الحب»: «القرود بس اللي بيحتفلوا بيه»

وصف الإعلامي سيد على، في برنامجه «حضرة المواطن» على قناة «إل تي سي»، مساء السبت، المحتفلين بعيد الحب بـ«القرود بيقلدوا الغرب».

وأضاف «علي»: «كلنا فاهمين إن الحب إنك تحب واحدة ست، وحوالينا حاجات كتيرة غلط، إحنا زي الغرب قرود بنقلد اللي بيعملوه».

وتابع: «بنتكلم ومش بنعمل بنحط بنتكلم على الديمقراطية وليس لنا في الديمقراطية، بنتكلم ع حرية التعبير ولكن عندما اختلف هبقى عدو ومتآمر».

واصل: «محدش يقولنا عيد الحب، لأننا منعرفش حاجة عن الحب، الحب مش دباديب، أو أرقص، الحب حاجة تانية معنى أعظم من اللي إحنا بنعمله ده».

وتسائل: «هل المحتفلين بعيد الحب ليهم نفس يحتفلوا وفيه 21 مصري رقبتهم تحت سكينة داعش».