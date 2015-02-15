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اتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا يدخل حيز التنفيذ

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اتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا يدخل حيز التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا حيز التنفيذ منذ ساعات قليلة من الليلة.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة ، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون ـ إذا ما تكللت بالنجاح ـ الأولى في مسار طويل يفترض أن يؤدي إلى إنهاء النزاع بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

وأشارت القناة إلى أنه قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ كان دوي القذائف المدفعية لا يزال يسمع في دونيتسك معقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا ، غير أنه سرعان ما توقف بعيد منتصف الليل.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن جدد ـ خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ـ تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.
> أ ش أ

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