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اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جنون البقر فى كندا منذ عام 2011

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اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جنون البقر فى كندا منذ عام 2011 اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جنون البقر فى كندا منذ عام 2011

أعلنت كندا عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جنون البقر فى أراضيها منذ عام 2011 .

وذكرت /فوكس نيوز/ الأمريكية أن جيرى ريتز وزير الزراعة الكندى نفى أن تؤدى اكتشاف هذه الحالة الجديدة من جنون البقر فى مقاطعة البرتا الكندية إلى الاضرار بصادرات البلاد من لحوم الابقار.

على صعيد متصل، أدى الإعلان عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جنون البقر المعروف باسم “الاعتلال الدماغى الإسفنجى” فى كندا إلى ارتفاع الأبقار الأمريكية التى من المقرر تسليمها بحلول الربيع القادم بنسبة وصلت إلى اثنين فى المائة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى قيمة صادرات كندا من الأبقار يصل سنويا إلى 6ر1 مليار دولار أمريكى.

أ ش أ

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