بالصور .. تشييع جثمان شهيد الشرطة توفي متأثراً بطلق ناري من قبل الجماعة الإرهابية بكفر الشيخ

شيع الآلاف من أهالي قرية العقولة التابعة لمركز الرياض جثمان الشهيد رقيب شرطة “شريف عبده عبد اللطيف”، يتقدمهم اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن واللواء مصطفى تمام نائب مدير الأمن والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية. في جنازة عسكرية .

وقدم مدير الأمن وقيادات مديرية الأمن واجب العزاء لأسرة الشهيد الذي حى بنفسه في سبيل الواجب .

وكان رقيب الشرطة شريف عبده توفى بالمستشفى العسكري بالمعادى متأثرًا بجراحة بطلق ناري في الوجه بجوار العين اليمنى أطلق أحد أعضاء الجماعة الإرهابية بكفر الشيخ.

وكان رقيب الشرطة ضمن قوة أمنية بمركز شرطة الرياض، توجهت الأسبوع الماضي إلى رافد الطريق الدولي أمام قرية الحصفة، طريق كفرالشيخ – الرياض، عقب تلقى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الرياض بلاغًا بقيام مجهولين بقطع الطريق، وإضرام النيران في إطارات السيارات وجذوع الأشجار، وقلاع المراكب على جانبي الطريق.

وأثناء قيام القوة الأمنية بفتح الطريق، وإخماد النيران، فوجئت القوات بإطلاق الرصاص عليهم من قبل المجهولين وسط الزراعات، مما أسفر عن إصابة الرقيب الشرطة , وتوفى متأثرا بإصابته بطلقة بالرأس أودت بحياته وأصيب رقيب شرطة آخر مازال يرقد في المستشفى .