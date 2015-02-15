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احباط صفقة بيع لمخدر “الهيروين” وضبط البائع والمشترى ببورسعيد

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احباط صفقة بيع لمخدر “الهيروين” وضبط البائع والمشترى ببورسعيد احباط صفقة بيع لمخدر “الهيروين” وضبط البائع والمشترى ببورسعيد

 استمرارا لجهود مديرية امن امن بورسعيد فى التصدى لتجار المواد المخدر والعمل على احباط مخططاتهم الإجرامية .. فقد توصلت تحريات ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن بورسعيد الى اعتزام المدعو/ أحمد حسن عبده – شهته (الأجنبى) – مقيم دائرة قسم الزهور ( مسجل جنائياً فرض سيطرة) .. بيع كمية من مخدر الهيروين لأحد عملائة وقيامة بتسليمة المخدر بمنطقة مساكن عثمان بن عفان نطاق حى الزهور .

تم اعداد كمين مستتر بالمكان المذكور و تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن بورسعيد من ضبط المتهم المذكور أثناء قيامة بتسليم احد الأشخاص كمية من مخدر الهيروين .
> وقد تبين ان المشترى يدعى / على حسن الجرايحى – مقيم دائرة قسم الضواحى ( مسجل جنائياً فرض سيطرة) ..حيث ضبط بحوزتهما عدد (120) لفافة “تذكرة” لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وعدد (2) هاتف محمول .

بمواجهه المتهمان اعترف الأول بقيامة ببيع الكمية المضبوطة من مخدر الهيروين للمتهم الثانى كما اعترف الثانى بذات المضمون .

- وجه اللواء/ أسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية و عرض المتهمان على النيابة العامة لمباشرة التحقيق و أمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات. .

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