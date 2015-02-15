بالفيديو - ريال مدريد يستعيد توازنه بفوز هزيل قبل مواجهة شالكه

(إفي): حقق ريال مدريد اليوم السبت فوزا صعبا على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين دون رد مصحوبا بأداء باهت خلال مباراة الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يقنع الميرينجي جماهيره بمستواه قبل زيارة شالكه الألماني الاربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعزز الريال صدارته لليجا ببلوغ النقطة 57 موسعا الفارق مؤقتا مع غريمه وأقرب مطارديه برشلونة الى أربع نقاط.

أما ديبورتيفو، الذي قدم مباراة جيدة، فبقي في المركز الـ12 بـ24 نقطة.

وغاب التوفيق عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يتمكن من هز الشباك وتعزيز صدارته لهدافي الليجا (28 هدفا) لكنه صنع الهدف الثاني لزميله الفرنسي كريم بنزيمة.

بدأ ديبوريفو اللقاء بضغط هجومي على غير المتوقع، وكاد يسجل من محاولتين متتاليتين لإيساك كوينكا لاعب برشلونة السابق (ق6 و7) حيث تصدى إيكر كاسياس لتسديدته القريبة الأولى، ثم مرت الثانية بجوار المرمى بقليل.

انتفض الريال ومنعته العارضة من هدفين عبر كريستيانو وجاريث بيل عقب تسديدتين صاروخيتين (ق13 و18).

وجاء هدف الريال الأول عن طريق إسكو (ق23) من تصويبة رائعة بعد أن وصلته كرة من ألبارو أربيلوا، بعدما أضاع رونالدو بغرابة امام المرمى الخالي كرة هيأها له بنزيمة في نفس الهجمة.

وعلى نفس المنوال بدأ الشوط الثاني بخطورة هجومية للديبور، ومنع القائم هدفا محققا من تسديدة أرضية لسيلسو بورخيس (ق49) وبعدها بدقيقة تصدى كاسياس لرأسية من مسافة قريبة لأوريول ريرا ليحرم الزوار من التعادل.

شهدت المباراة أول مشاركة للوافد الجديد البرازيلي لوكاس سيلفا الذي اشترك على حساب أسيير إياراميندي (ق71).

ونجح الميرنجي أخيرا في الوصول لمرمى الفريق الأزرق من هجمة مرتدة سريعة بدأ بتمريرة ربيلوا الى رونالدو الذي أهدى بنزيمة كرة حاسمة ليودعها الشباك بطريقة جميلة (ق73).

وتصدى الحارس فابريسيو لمخالفة ثابتة قوية من جاريث بيل، أعقبها إهدار سهل جديد لرونالدو غير الموفق لكرة هيأها له البديل خيسي امام المرمى (ق87).

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