ليفربول يطيح بكريستال بالاس ويتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا

(إفي): تأهل ليفربول لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما أزاح عقبة كريستال بالاس بالفوز بهدفين لواحد يوم السبت خارج ملعبه في مباراة ثمن النهائي.

وقلب الليفر تأخره بهدف إلى فوز بثنائية، ليلحق بركب المتأهلين لربع النهائي رفقة ريدينج وكريستال بالاس ووست بروميتش.

تقدم كريستال بالاس بهدف فريزر كامبل من استغلال لخطأ دفاعي (ق16) من السلوفاكي مارتن سكيرتل.

ونجح النجم دانييل ستوريدج في إدراك التعادل لريدز من متابعة متقنة لعرضية جوردان هندرسون (ق50).

وخطف أدم لالانا هدف الفوز للضيوف من متابعة لمخالفة ثابتة سددها الإيطالي ماريو بالوتيلي وارتدت من الحارس (ق58).