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طبيب فرنسى: عقار "سيركادن" أفضل علاج لنقص هرمون "ميلاتونين"

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طبيب فرنسى: عقار "سيركادن" أفضل علاج لنقص هرمون "ميلاتونين" طبيب فرنسى: عقار "سيركادن" أفضل علاج لنقص هرمون "ميلاتونين"

قال الطبيب الفرنسى باتريك لوموان، المتخصص فى وظائف هرمون "ميلاتونين" الذى تفرزه الغدة الصنوبرية الموجودة فى المخ، ويلعب دورا رئيسيا فى تنظيم الاتزان البيولوجى للجسم، إنه حال وجود خلل فى هذه الغدة، خاصة لمن تعدوا الخمسين يجب تناول عقار "سيركادن" الذى يطلق حرية هذا الهرمون لفترة طويلة.

وأضاف الطبيب الفرنسى أن فاعلية هذا العقار تصل إلى 60% لدى الذين يعانون من خلل فى الغدة، وظهرت نتائجه فى فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع و12 أسبوعا، ويتم طرحه على صورة أقراص تؤخذ قبل النوم بساعة أو ساعتين، والعقار أقوى من مضادات الأكسدة وعلى عكس المنومات لا يؤدى إلى اضطراب الذاكرة أو الإحساس بالنعاس فى النهار.

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