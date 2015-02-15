براهيمي: أجتهد لاستعادة مستواي بعد أمم أفريقيا

(إفي): أكد النجم الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي أنه يبذل قصارى جهده لإستعادة كامل مستواه، وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب أدائه في بطولة أمم أفريقيا بغينيا الاستوائية مع منتخب بلاده.

وأوضح براهيمي في تصريحات صحفية "كنت غائبا لمدة شهر ونصف في أمم أفريقيا، كان من المهم للغاية بالنسبة لي الفوز مع فريقي، إنني سعيد للغاية".

وسجل براهيمي هدف الفوز لبورتو يوم الجمعة أمام فيتوريا جيمارايش بالدوري البرتغالي، واختير كأفضل لاعب في اللقاء.

ويعد هذا الهدف هو العاشر لبراهيمي (25 عاما) في موسمه الأول مع "التنانين" عقب انتقاله من غرناطة الإسباني، بمعدل خمسة أهداف في الدوري، وأربعة في دوري أبطال أوروبا (منها هاتريك امام باتي بوريسوف البيلاروسي).

وأضاف اللاعب، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، "تسجيل الأهداف يمنح ثقة كبيرة، لدينا مباريات مهمة مقبلة خلال وقت قصير، أجتهد للظهور بأفضل مستوى".

ويستعد براهيمي وفريقه لمواجهة بازل السويسري الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.