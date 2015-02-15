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بالفيديو- إثارة جماهيرية .. شماريخ واقتحام ملعب في الدوري الألماني

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بالفيديو- إثارة جماهيرية .. شماريخ واقتحام ملعب في الدوري الألماني بالفيديو- إثارة جماهيرية .. شماريخ واقتحام ملعب في الدوري الألماني

شهدت مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وكولن في الدوري الألماني أحداث شغب، بعدما اقتحمت جماهير كولن أرضية الملعب بالألعاب النارية.

كولن حل ضيفا على مونشنجلادباخ في الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

المباراة بدأت حامية منذ البداية، فأطلقت جماهير كولن "الشماريخ والألعاب النارية" داخل أرضية الملعب مع انطلاق المباراة ومع نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني ومع تعادل الفريقين سلبيا عادت من جديد جماهير الضيوف في إشعال الملعب وإلقاء الألعاب النارية داخل أرضية اللعب.

وأضطر دينايز أيتيكن حكم المباراة لإيقاف اللعب واستدعاء مسؤولي كولن من أجل تهدئه الجماهير التي ملئت المساحة الخاصة لها في ملعب بوروسيا بارك.

وقبل نهاية المباراة بلحظات سجل جرانيت تشاكا هدفا قاتلا لمونشنجلادباخ في مرمى كولن لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض واشتعال غضب جماهير الضيوف.

وفور انتهاء المباراة اقتحم عدد كبير من جماهير كولن أرضية الملعب وسط وابل من الشماريخ والألعاب النارية قبل أن تدخل رجال الأمن والإطفاء أرضية الملعب لإنقاذ الموقف.

شاهد - اقتحام وأحداث شغب في مباراة كولن ومونشنجلادباخ

وتحدث تيمو هورن حارس مرمى كولن عن الأحداث في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية قائلا: " هؤلاء ليسوا جماهير. إنهم يضرون النادي فقط".

ويحتل كولن المركز الـ11 برصيد 24 نقطة من 21 مباراة بالدوري الألماني.

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فيديو اليوم السابع

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