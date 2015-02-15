«الاستقلال»: 52 تقدموا للترشح في الانتخابات بالقاهرة والجيزة السبت

تقدم 52 مرشحا من تيار الاستقلال، بأوراق ترشحهم في محافظتي القاهرة و الجيزة.

وقال المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن مرشحي التيار سيواصلون التقدم للترشح للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مرشحي المقاعد الفرديه لا يزالون يستكملون الأوراق المطلوبة.

وأضاف «الفضالي» في تصريحات صحفية، السبت، أن هناك متقدمين من الشباب والمرأة والأقباط، مشددا على أن التيار يمنحهم فرصة خوض الانتخابات، موضحا أن اللجنة الدائمة للانتخابات بالتيار في حال انعقاد دائم.