أخبار عاجلة

وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام أي مواد كيماوية أو سامة في خان شيخون -
الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الاستقلال»: 52 تقدموا للترشح في الانتخابات بالقاهرة والجيزة السبت

  • مصر
  • 3
Google+ Print

تقدم 52 مرشحا من تيار الاستقلال، بأوراق ترشحهم في محافظتي القاهرة و الجيزة.

وقال المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن مرشحي التيار سيواصلون التقدم للترشح للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مرشحي المقاعد الفرديه لا يزالون يستكملون الأوراق المطلوبة.

وأضاف «الفضالي» في تصريحات صحفية، السبت، أن هناك متقدمين من الشباب والمرأة والأقباط، مشددا على أن التيار يمنحهم فرصة خوض الانتخابات، موضحا أن اللجنة الدائمة للانتخابات بالتيار في حال انعقاد دائم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية