تشييع جنازة «شهيد الشرطة» بمسقط رأسه بكفرالشيخ وسط هتافات ضد الإرهاب

شيّع المئات من أهالي قرية «العاقولة» بكفرالشيخ، السبت، جثمان شريف عبده عبداللطيف، أمين الشرطة، الذي استشهد إثر إصاباته أثناء إعادة فتح رافد الطريق الدولي برصاص مجهولين.

تقدم الجنازة اللواء عبدالرحمن شرف، مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ومئات الأهالي.

وردد المشيعون هتافات ضد الإرهاب منها «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله».

كان اللواء عبدالرحمن شرف، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الرياض بإصابة أميني شرطة أثناء القيام بفتح رافد الطريق الدولي، الأسبوع الماضي، فتعرضت القوة لإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين، مأ ادى لإصابة أميني شرطة، واستشهد أحدهما بمستشفى الشرطة بالقاهرة.