«الحوثيون»: الشعب اليمني لن يركع لمجلس التعاون الخليجي

قال محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن الشعب اليمني لن يركع أمام أي تهديد أو وعيد، إنما سيزيده ذلك قوة ووعيا وتمسكا بمبادئه، لافتا إلي أنه يعي ويعلم أن ثورته ليست ثورة الجياع بل كرامة وحرية.

وأضاف «عبد السلام»، في بيان، السبت، أنه ليس مفاجئا أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض ما أسماه الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه، لأنه سبق وأصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة، لافتا إلي أن الشعب اليمني يعرف تماما أن مواقف بعض هذه الدول نابع من البحث عن مصالحها السياسية، وليست مصلحة الشعوب المستضعفة، قائلا «لن يصدق الشعب اليمني النوايا المزعومة للدفاع عنه، وهو الذي ظل يعيش حالة من الفقر والبطالة والبؤس طيلة العقود الماضية في محيط من أغنى دول العالم، ويعاني حتى على مستوى العمالة الوافدة في بعض دول الجوار من أبسط الحقوق التي تمنح لغيرهم من الوافدين من شرق آسيا وغيرها».

وأكد الناطق الرسمي باسم عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن التهويل بسحب السفراء ودخول البلاد في عزلة دولية، يكشف حالة الهلع لدى بعض القوى السياسية التي لا تراهن على الشعب ومقدراته وعزة وكرامة أبنائه، إنما تراهن على الخارج، مشددا على «نحترم دول الجوار ونقدر العلاقات الدولية والمصالح المشتركة التي تبنى على أسس الإحترام المتبادل».