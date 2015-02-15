«الجبالي»: مازالت لدينا رأسمالية متحكمة تعمل على خدمة مصالح أصحابها فقط

قالت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إنه إذا كان هناك عوار دستوري بقانون الانتخابات فلابد من إصلاحه، موضحة أن الحالة الحزبية في مصر في حالة عوار، لأن الأحزاب لا تعبر عن القوى الاجتماعية في مصر، بجانب افتقادها التعبير عن الإبداع، على حد قولها.

وأضافت «الجبالي» خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «القاهرة 360»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت: «إننا لم نقم بمحاسبة سياسية لكل من أفسد الحياة السياسية من النظامين الحزب الوطنى وجماعة الإخوان».

ولفتت إلى أن القوائم الانتخابية التي تقوم بتوزيع «الكعكة الانتخابية» تدخل تحت طائلة الفساد السياسي، لافتة إلى أننا «مازال لدينا رأسمالية متحكمة تعمل على خدمة مصالح أصحابها فقط».