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صراع ساخن بين القبائل على المقعد الوحيد بدائرة سفاجا ولا وجود للسيدات والأقباط

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تشهد الدائرة الانتخابية الجديدة بمحافظة البحر الأحمر، والتى تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، صراعا ساخنا بين المرشحين الذين ينتمون لعدة قبائل مختلفة وتسعى كل قبيلة لتوحيد صفوفها وترشيح واحد من أبنائها فقط على المقعد المخصص للدائرة لضمان عدم تفتيت الأصوات على أكثر من مرشح، ويصل عدد الناخبين نحو 70 ألف ناخب، وتنحصر المنافسة بين المرشحين المنتمين لمدينتى القصير وسفاجا حيث لم يتقدم أى مرشح من مدينة مرسى علم حتى الآن.

فيما اتفق أعضاء حملة «لا لتقسيم البحر الاحمر» على تأييد مرشحها أبوالحسن عشرى الذى تم اختياره من بين عدة مرشحين من الشباب وتدعيمه وإطلاق حملة على موقع «فيس بوك» لدعمه.

فيما بدأت تحركات المرشحين بمدن سفاجا والقصير ومرسى علم بعدة زيارات لشيوخ وشباب القبائل، ففى مدينة سفاجا توجد عدة قبائل من أبناء قفط والكلاحين والقلعة والظافرية والشيخية والأشراف والعبابدة والبراهمة والقصرية، ومن بين مرشحى مدينة سفاجا جمال السليك عن حزب مستقبل وطن الذى سبق أن خاض عدة انتخابات.

وخلت الدائرة من أى مرشح من السيدات أو الأقباط.

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