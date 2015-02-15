بالفيديو - صلاح يقدم نفسه في إيطاليا بهدف وصناعة بفوز فيورنتينا

تألق محمد صلاح جناح فيورنتينا في مشاركته الأولى كأساسي مع فريقه الجديد وقدم أداء رائعا في مواجهة ساسولو بالجولة 23 من الدوري الإيطالي، وقاد فريقه للفوز 3-1.

صلاح انتقل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة عاما إضافيا، ولعب أقل من ثلث ساعة أمام اتالانتا في الجولة الماضية، ولكن فيتشينزو مونتيلا المدير الفني دفع به أساسيا أمام ساسولو يوم السبت.

وسجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة 30، وصنع الثاني في الدقيقة 32 للسنغالي خوما بابكر الذي سجل الثالث أيضا في الدقيقة 62.

وأحرز دومينيكو بيراردي في الدقيقة 67 الهدف الثاني.

صلاح لفت أنظار المتابعين، حتى زميله جوسيبي روسي امتدح أدائه مع زميله بابكر.

الهدف الأول جاء بعد نصف ساعة، انطلق صلاح، وتلقى لمسة بالكعب من بابكر فانفرد وسجل بثقة في شباك ساسولو. (شاهد الهدف)

وتأكيدا لتألق صلاح، صنع الثاني بتمريرة داخل المنطقة لزميله السنغالي الذي قبل هدية محمد صلاح. (شاهد الهدف)

وخرج صلاح في الدقيقة 80، بعد أن قدم نفسه بشكل رائع في الدوري الإيطالي بعد رحيله عن تشيلسي في ظل عدم اعتماد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي على خدماته.

فيورنتينا حافظ على موقعه في الترتيب الرابع برصيد 38 نقطة، وساسولو تجمد عند الترتيب 12 برصيد 29 نقطة.

إعداد لتوتنام

ارتدى صلاح شارة سوداء حدادا على ضحايا الزمالك الـ22، وقبلها بعد تسجيله الهدف .. ولكن مع بداية المباراة كاد يحرز سريعا.

انطلق من الجبهة اليسرى وصوب قوية ولكن أندريا كونسيلي صدها بعد 45 ثانية. (شاهدها)

وساهم صلاح في تشكيل خطورة بعدما خاض مباراة هجومية رائعة من الجبهة اليسرى، وأيضا في العمق.

وأجاد صلاح في طريقة 4-3-3، التي اعتمد عليها مونتيلا وغالبا سيحافظ الدولي المصري على موقعه أساسيا في مواجهة توتنام بالدوري الأوروبي الخميس المقبل.

واعتاد صلاح التألق أمام توتنام، إذ أحرج السبيرز في وايت هارت لين حينما كان لاعبا في صفوف بازل الموسم قبل الماضي.