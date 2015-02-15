زيارة ناجحة لصالون الحلاقة

ربما قد حان الوقت لأخذ طفلك للحلاق لأول مرة، وربما ستفكرين كثيراً، وتترددين بالإقدام على هذه الخطوة لما سمعته من حكايات الرعب، التي تصيب الأطفال عند دخولهم لصالونات الحلاقة، ورؤيتهم المقص وسماعهم الأصوات العالية التي تصدر من مجففات الشعر، وكذلك رائحة المكان والوجوه الغريبة.

كل هذه الأمور تقلق الطفل وتخيفه، لذا نقدم بعض الإرشادات، التي تنصح بها «تامي ولتز» مصففة شعر في صالونات «غريت كليب»؛ لتكون دليلك لضمان تجربة ناجحة وإيجابية لك ولطفلك.

- لا تقولي لطفلك بأنه سيقص شعره، بل أخبريه بأنه قريباً سيذهب؛ ليعدل بعض خصلات شعره.

- من الأفضل عدم أخذ الطفل لقص شعره بمفرده، بل الذهاب لمشاهدة والده أو والدته أو الأخ الأكبر؛ كي يطمئن قليلاً ويتشجع بالانضمام.

- العبي مع طفلك لعبة صالون الحلاقة في المنزل، خصصي كرسياً، وأجلسي طفلك عليه أمام مرآة، ضعي منشفة حول كتفيه، رشي شعره ببخاخ ماء، واستخدمي أصابعك كشكل مقص أو استخدمي مقصاً صغيراً، ولا تقربيه كثيراً من رأس ووجه طفلك؛ كي لا يخاف، واشرحي له بأن هذا ما قد يحدث في صالون الحلاقة.

- اختاري الوقت المناسب للذهاب للصالون، كأن لا يكون طفلك جائعاً أو متعباً أو نعساً. إن كان بحوزتك جهاز آي باد أو هاتفك، فحمّلي حلقة من برنامج طفلك المفضل؛ كي يتابعه ويوجه اهتمامه بعيداً عن المقص، ولا تنسي قنينة ماء صغيرة إن عطش وقطعة بسكويت إن جاع فجأة.

- استمعي لما يحتاجه طفلك، فإن أراد أن تقفي بجانبه أو تمسكي بيده، فلبي له رغبته. بعض الأطفال يهدؤون ببقاء أمهاتهم بجانبهم، والبعض الآخر لا يهدأ إلا بغياب والدته؛ لذا افهمي حاجة طفلك وتصرفي على أساسها.

- لتكون الزيارة ناجحة وممتعة، أخبري طفلك بأنكما ستذهبان بعدها لشراء المرطبات، أو اللعب في المنتزه، أو أي مكان يحبه طفلك؛ كي يشعر بأن الرحلة ستكون ممتعة، وهنالك ما يتطلع له.

- بعض الأمهات يفضلن الصالونات المخصصة فقط للأطفال، وهذا ليس بالضرورة، ومن يعمل في صالونات الأطفال من مصففي شعر ليس بالضرورة أيضاً أن يكونوا متخصصين بالتعامل مع الأطفال. أحياناً نجد الصالونات الأخرى يعمل فيها مصففون قد يدهشك أسلوبهم بالتعامل مع الصغار، وطريقة إقناعهم المحترفة.