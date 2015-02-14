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الشرطة الدنماركية: شخصان مسؤولان عن اعتداء كوبنهاجن ولاذا بالفرار

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أعلنت الشرطة الدنماركية، السبت، أن شخصين هما المسؤولان عن عملية كوبنهاجن التي شهدت إطلاق النار على مبنى كان يستضيف لقاء حول «الإسلام وحرية التعبير» في العاصمة الدنماركية، وتمكنا من الفرار بسيارة.

وقالت الشرطة، التي بثت مواصفات الشخصين ورقم السيارة التي أقلتهما، إن رجلا «لم تحدد هويته»، قتل خلال الهجوم، وأصيب 3 عناصر من الشرطة بجروح، في المكان.

كان بين الحضور السفير الفرنسي في الدنمارك، فرانسوا زيمراى، ورسام الكاريكاتور السويدي، لارس فيلكس، الذي رسم كاريكاتيرا للنبي محمد عام 2007، مما أثار غضب العالم الإسلامي.

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