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بالفيديو| محمد العدل: المثقفون يبحثون كيفية الحفاظ على دار الكتب خوفا من تزييف المخطوطات

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بالفيديو| محمد العدل: المثقفون يبحثون كيفية الحفاظ على دار الكتب خوفا من تزييف المخطوطات بالفيديو| محمد العدل: المثقفون يبحثون كيفية الحفاظ على دار الكتب خوفا من تزييف المخطوطات

كتب : محمد شنح منذ 19 دقيقة

قال الكاتب والمنتج محمد العدل، إنهم كمثقفي وفناني شكلوا لجنة لإدارة اعتصامهم داخل مكتب الوزير، كما طرحوا خلال اجتماعهم اليوم بحث آليه لحماية دار الكتب والوثائق، حفاظا على أثار مصر ومخطوطاتها، لأن لديهم شك بأن النظام الحالي يسعى لتزييف وسرقة التاريخ المصري.

وأضاف العدل، أن يوم 30 يونيو سيكون يوما فاصلا في تاريخ مصر، وبداية لموجة الغضب الثانية، وسيحدد هذا اليوم إذا كان الإخوان سيبقون في مصر أم سيرحلون.

وأدان العدل قرار الوزير يإقالة العاملين بالوزارة لسماحهم بدخول الفنانين والمثقفين لمكتبه للاعتصام، قائلا "المعتصمون قامات ثقافية كبيرة ولا يستطيع أحد منعها من دخول الوزارة، وهو ما يجب أن يفهمه الوزير الحالي".

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