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هل يملك الرئيس؟!

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خروج الجيش مسؤولية الرئيس، أم الشعب، أم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى غياب البرلمان؟.. هل يملك الرئيس تحريك وحدات عسكرية تجاه اليمن أو غيرها الآن؟.. أعنى: هل يملك هذا الحق فى غياب البرلمان؟.. ما معنى ما أذاعته وكالة «أسوشيتد برس» عن تنسيق «سعودى- مصرى» لحرب الحوثيين فى اليمن، بحجة حماية الملاحة فى باب المندب؟.. لماذا لم تُكذّب الرئاسة الخبر؟!

ما بثته الوكالة الأمريكية منشور فى الصحف، ومع هذا لم نجد تكذيباً ولا نفياً، ولا توضيحاً بشأن الخبر.. بالأمس طلبت توضيحاً من الرئاسة، أو وزارة الدفاع.. لا الرئاسة ردّت، ولا وزارة الدفاع.. مازلنا نعيش فى عصر مبارك.. عفواً ربما نظلم عصر مبارك.. كان د. زكريا عزمى يتصدى لهذا الكلام.. يتصل بالكتّاب مبكراً.. الآن يعملون بمنطق اضربوا دماغكم فى الحيط!.. مع أن الزمان غير الزمان!

أتساءل أيضاً: هل اشترطت على تحريك قوات عسكرية لضرب الحوثيين مقابل المساعدات الاقتصادية؟.. هل تتصورون هذا؟.. هل هناك اتفاقات سرية لا نعلمها؟.. هل ما قيل عن تنسيق مشترك أكذوبة أم حقيقة؟.. لماذا لم تكذبه السعودية ولا مصر؟.. ولماذا لا تستدعى السعودية قوات درع الخليج لهذه المهمة؟.. ولماذا رفضت دول مجلس التعاون الفكرة من الأصل؟!

من حقنا أن نعرف ما إذا كان هناك تنسيق من عدمه.. من حقنا أن نعرف كيف يفكر الرئيس؟.. هل هناك ضغوط عليه مقابل مساعدات؟.. هل كل هذه الأنباء فبركات صحفية أم شائعات إخوانية؟.. الخبر الذى أذاعته الوكالة استند إلى ثلاثة مسؤولين أمنيين.. من هم؟.. من هؤلاء؟.. هل ينتمى هؤلاء إلى صفوف الإخوان؟.. هل هناك اتجاه أصلاً؟.. السؤال: كيف؟.. وهل يملك الرئيس حق تحريك القوات؟!

متى يحق للرئيس تحريك القوات؟.. أظن أن الحالة الوحيدة لتحريك القوات حال غياب البرلمان عندما يتعرض الوطن نفسه للخطر.. هنا سيكون هناك تأييد شعبى قوى.. سيكون الشعب نفسه فى حالة تعبئة.. سيكون القرار معبراً عن الرأى العام، وسيكون الرئيس ممثلاً للشعب.. أما خروج الجيش خارج البلاد فهذه مسألة أخرى، لا تدخل فى باب صلاحيات الرئيس منفرداً أبداً فى غياب البرلمان!

لا أتصور أن يتعجل السيسى فى أمر كهذا.. سواء حدث ذلك منفرداً أو حال وجود البرلمان .. مصر تحتاج لجيشها الفترة القادمة.. هناك مخطط يستهدف بالأساس جيش مصر.. و«الأسوشيتد برس» واحدة من الوكالات التى تكره جيش مصر، وتعتبره فى كفة والإخوان فى كفة.. وكانت تصوغ أسئلتها كالتالى: هل أنت مع مرسى أم مع الجيش؟.. لذلك أتمنى أن يكون الخبر مفبركاً لا حقيقة!

لا خلاف على خطر التمدد الحوثى والتمدد الشيعى.. لكن داعش أخطر.. بيت المقدس أولوية أولى.. ولو كنت بين خيارين: داعش أم الحوثيون؟.. فبالتأكيد داعش، دون افتئات على حق الرئيس، ودون تخاذل فى نصرة السعودية.. المشكلة فى هذا الضباب والغموض.. وهو غير مقبول بالمرة.. بعد الثورة!

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