الثورة وحرية الرأى

يوم 27 من الشهر الحالى يجتمع الشعراء من مختلف أنحاء العالم تضامناً مع الشاعر القطرى، محمد بن الذيب العجمى، المحكوم عليه فى الدوحة بالسجن 15 عاماً، ليس لجريمة ارتكبها وإنما لقصيدة كتبها!! وفى نفس الوقت، بل فى نفس اليوم، تواجه الشاعرة المصرية، فاطمة ناعوت، فى جلسة بالمحكمة تهمة ازدراء الأديان، لأنها انتقدت الطريقة الوحشية والمتخلفة التى يتم بها نحر الأضحية فى عيد الأضحى، وهى طريقة إن عدنا إلى الأحاديث النبوية نجدها مخالفة تماماً للشريعة الإسلامية.

أما تهمة محمد العجمى فلم تكن خاصة بالدين وإنما بالحكم، فقد انتقد فى قصيدته التى حُوكم على أساسها أمير قطر، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد خفف بعد ذلك إلى 15 عاماً، أمضى منها عامين حتى الآن.

ويوم 27 فبراير سيجتمع شعراء من مختلف أنحاء العالم، فى مقر منظمة العفو الدولية بلندن، لإعلان تضامنهم مع الشاعر القطرى الذى تم إلقاء القبض عليه فى نوفمبر 2011، وقُدم للمحكمة على أثر نشره قصيدة «الياسمين التونسى» على «يوتيوب»، وهى القصيدة التى احتفى فيها بالثورة العربية وانتقد الأنظمة الاستبدادية فى الوطن العربى.

وفى موريتانيا صدر حكم بالإعدام شنقاً على الكاتب محمد الشيخ بن محمد بسبب مقال كتبه يبدى فيه وجهة نظره فى بعض أحداث التاريخ الإسلامى المثبتة فى كتب السير، ويذكر مصادرها الموثقة، دون أن يتلفظ بكلمة تدخل فى باب القذف والسباب، وهو فى سجنه الآن بنواكشوط ينتظر تنفيذ حكم الإعدام على ما كتب.

أما فى السعودية فمازال المدون رائف بدوى يتم جلده كل يوم جمعة، حيث يجرى إحضاره من محبسه إلى الميدان العام بجدة بعد صلاة الجمعة لتنفيذ الحكم الذى صدر ضده، والذى يقضى بسجنه 10 سنوات ودفع غرامة قدرها مليون ريال سعودى وتلقى ألف جلدة، بواقع 50 جلدة كل أسبوع لمدة 20 أسبوعاً.

ومن الغريب أن كل تلك الأحكام القاسية والاتهامات الخطيرة صدرت بعد قيام الثورات العربية ضد الأنظمة الاستبدادية فى الوطن العربى، وكان مطلبها الأول هو الحرية، وقد نجحت مصر وتونس فى وضع دستور جديد يجسد المطلب الأول للثورة وهو الحرية، لكن ها هى مواد الدستور مازالت حبرا على ورق، حيث لم تصدر التشريعات المنفذة لها بعد، ووجدنا الشاعرة فاطمة ناعوت تحاكم بتهمة لم يرد ذكرها فى الدستور أصلاً، ووجدنا رائف بدوى يتعرض لعقاب جسدى حظرته كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية، ناهيك عمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

إن الثورة العربية ما لم تعقبها ثورة تشريعية فهى لن تعدو كونها مظاهرة صاخبة طالبت بالحرية وبالكرامة الإنسانية ثم انفضت، وبقيت الحرية غائبة عن حياتنا، والكرامة الإنسانية يتم انتهاكها بالقوانين القديمة السائدة.

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