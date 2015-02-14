أهديك سنبلة .. «كلام فى الحب 5»

جلس وحيدا على دكة خشبية أمام البحر، عيناه تذهب لأبعد مدى، ونظره لا يصل لأبعد من عدة أمتار، سنوات عمره الثمانين تثقل خطواته، يجلس متدثرا بشالها فى فجر صباح سبتمبرى منعش، يلمس أطرافه المشغولة بعناية، اشتراه لها حين ذهبا فى رحلة سياحية إلى العريش.

كانت مرتبطة به كثيرا، يصاحبها فى كل أسفارهما، تفسر ذلك مبتسمة: «عارف هو غالى عندى ليه؟ علشان اشتريته بكل ما تملك» يتذكر أنذاك، لم يكن معه سوى مائة جنيه.. ثمن الشال، لم يفكر كثيرا، كان يرى الرغبة فى اقتنائه فى عينيها، وأصر على شرائه رغم رفضها المتكرر، لم يكن يعرف ماذا سيفعل فى اليومين الباقيين من الرحلة، لو أراد شراء زجاجة ماء أو قطعة حلوى، لم يفكر إلا فى السعادة التى سيدخلها على قلبها، ونظرة الرضا فى عينيها.

خدعتنى.. من وراء زجاج نظارته السميكة مسح دمعة فرت من عينيه، تذكر كيف أحبها من أول لقاء، وبعد أول حديث جرى بينهما فى كلية الآداب، حيث تزاملا، كانت ملكة، ولم يكن سوى أحد رعاياها، كانت أجمل فتاة فى الكلية، بل فى مصر كلها، بل فى العالم بأسره، حين شاهدها أخوه ابتسم قائلا: «صحيح مراية الحب عميا»، كانت فى نظر الآخرين عادية، أما هو فكان يراها جميلة الجميلات.

فى أول عيد ميلاد لها، بعد أن اعترف كل منهما للآحر بحبه، كان يحمل لها هدية فى صندوق كرتون صغيرملفوف بعناية بورق فاخر ومزين بوردة حمراء، قبل أن تفتح صندوق الأسرار تحلقت حولها الصديقات والزملاء، الجميع فى انتظار المفاجأة، والكل يراهن على ما فيه، وتعددت الرهانات: خاتم ذهب، زجاجة عطر فاخر، نظارة شمس.. ساعة يد.. ميدالية مفاتيح.. حين فتحتها، وأخرجت ما بها اندهش الجميع، أما هى فابتسمت، ونظرت له بحب وعرفان، لم تكن الهدية سوى سنبلة جافة مليئة بحبات القمح الذهبية اللون.. هكذا كان وعده لها.

كانت حياتهما استثنائية، روح فى جسدين، وحين ولد من اتحاد جسديهما ثالث، عرفا كيف يجعلان من طفلتهما إضافة لحبهما، وليس نقصانا كما يحدث فى أغلب الزيجات.

توالت الأيام ومرت السنوات بحلوها ومرها، لم تكن حياتهما سهلة، كما ظن الجميع، بل كانت هناك صعاب واختبارات ومحن، خلافات تصاحب أعباء الحياة اليومية واختلافات تولد من قائمة الحقوق والواجبات التى توزع مع عقد الزواج، وحين يطل شبح الفراق برأسه الأسود، لا يجد كل منهما ملاذا سوى حضن الآخر.. تذوب الخلافات، ولا يبقى إلا الوعد.. حبة القمح التى ملأت الحقول سنابل .

فى مقتبل عمرهما كانا يفكران فى تلك اللحظة، حين يجلسان فى شيخوختهما على دكة خشبية أمام البحر، يقرأ الصحيفة ثم يحل الكلمات المتقاطعة وهى تصنع له بإبرة الكروشيه كوفيه باللونين البنى والبيج، وحولهما الأحفاد يتناقشون حول المستقبل، ويتمنى كل منهم حياة زوجية كالتى عاشها جده وجدته، وحين تعلو شمس الظهيرة يعودان للشاليه، هو يتكئ على عصاه، وهى تستند إلى ذراعه.

خدعته.. كان فى المطبخ يحضر قهوة الصباح، تركها أمام التليفزيون تشاهد نشرة الأخبار الصباحية كعادتها.. وضع الصينية على المائدة المجاورة لها، لم تمد يدها لتأخذ الفنجان، بدأ يرتشف قهوته على مهل كعادته، وهى صامتة، قال لها : «انتى لسه مصدعة.. اشربى القهوة، وخدى قرص باندول، وهتبقى زى الفل يا حبيبتى، لم ترد، وضع فنجان القهوة على المائدة المواجهة لمقعده، وذهب ليجلس بجوارها على الأريكة: مالك؟ هزها من كتفها بهدوء، ولكنها مالت عليه.. فزع وابتعد قليلا، فمالت أكثر حتى وقع رأسها على الأريكة.. هزها بعنف.. فزع من الأمر.. أراد الوصول لموبايله بسرعة، تعثر فى المنضدة، وقع فنجان القهوة على السجادة التى كانت تفضلها، ظهرت بقعة سوداء كبيرة.. ستلومه على ذلك.. لكنه سيحضر من ينظفها لاحقا.. الآن سيتصل بابنته والطبيب.

لايستطيع أن يحتمل الخدعة.. إلى متى سيظل جالسا وحيدا وجهه للبحر، وظهره للحياة؟ قام مستندا إلى يد المقعد.. التفت حوله، لا أحد على الشاطئ فى هذه الساعة المبكرة من الصباح.. سار إلى البحر.. سار.. وسار.. وسار حتى لم يعد يبدو منه شىء.. إلا ذراعه اليمنى.. كان يلوح بشالها.. لحظات وغابت صورته.. غرق الشال.. وسطعت شمس الصباح.

مستوحى من فيلم «أمور» لمايكل هينكه

مى عزام ektebly@hotmail.com