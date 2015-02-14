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اختطاف 21 صياد مصرى على أيدى جماعة فجر ليبيا بمدينة مصراتة

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اختطاف 21 صياد مصرى على أيدى جماعة فجر ليبيا بمدينة مصراتة اختطاف 21 صياد مصرى على أيدى جماعة فجر ليبيا بمدينة مصراتة

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن 21 صيادًا من محافظة كفر الشيخ معظمهم من قرية برج مغيزل، تعرضوا للاختطاف على أيدي جماعة فجر ليبيا في مدينة مصراتة الليبية، وأصبح مصيرهم مجهول.

وأضاف أن من الصيادين المخطفين: “محمد مصطفى الشاذلي، وسعد أحمد إبراهيم المغربي، ومحمد عبداللطيف محمد أبورزق، وعلي السمار، وزايد محمد مرعي، وحسن محمد مرعي، وعلي حمدي على رطب، وحسنين عبدالفتاح الغرباوي، وصبري محمد القاضي، ومحمد القاضي، وعلي مرجان القاضي، وصبري سعد القاضي، ومحمد محمود أحمد محمود، ومحمد صبحي داود، وأحمد جابر فراج”.

وطالبت نقابة الصيادين وزراة الخارجية بسرعة التدخل لعودة الصيادين رحمة بأبنائهم وعوائلهم.

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