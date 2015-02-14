مكتب رعایة المصالح الإیرانیة بالقاهرة: إیران تعتبر أمن واستقرار مصر من أمنها

قال رئیس مكتب رعایة المصالح الإیرانیة في مصر محمد محمودیان، إن الجمهوریة الإسلامية الإیرانیة تعتبر أمن واستقرار مصر وجمیع دول المنطقة أمنها واستقرارها .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “آرنا” عن محمودیان قوله اليوم السبت في کلمتة خلال مراسم الاحتفال بالذکری السادسة والثلاثين لإنتصار الثورة الإسلامية في إیران والیوم الوطني للجمهوریة الإسلامية الإیرانیة ، والذي أقیم بمكتب رعایة المصالح الإیرانیة بالقاهرة .

وأوضح محموديان إن “الجمهوریة الإسلامية الإیرانیة وبناء علی مسؤولیتها الإنسانیة والإسلامیة وفي إطار التعاون والتنسیق مع سائر دول المنطقة، تستخدم دورها ونفوذها لتعزیز الاستقرار والأمن والتنمیة في المنطقة وتأخذ بعين الاعتبار جدیا علی الدوام مواجهة مؤامرات الأعداء المشترکین للعالم الإسلامي وعلی رأسهم الكيان الإسرائيلي، ودعم قضیة الشعب الفلسطیني المقدسة”.

أ ش أ