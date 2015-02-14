المحافظ الجديد: الجيزة كثيرة المشاكل قليلة الموارد

قال الدكتور خالد زكريا العادلي إمام، محافظ الجيزة، إنه يعكف حالياً على دراسة كل الملفات بالمحافظة، لوضع حلول عاجلة وغير تقليدية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، من أجل أن يعيش حياة كريمة وآدمية.

وأضاف «العادلي»، خلال الاجتماع الأسبوعي الأول مع الصحفيين، أنه يتابع كل أنشطة ومشروعات بالمحافظة، مؤكدا أنه يكن كل احترام وتقدير لكل وسائل الإعلام ودورها الثقافي، مشيرا إلى أن اللقاء الأسبوعي مع الإعلام مستمر لإطلاعه على مجهودات خدمة مواطن الجيزة.

وأوضح أن أزمة المرور بالجيزة تحتاج أنفاقا مرورية بحد أقصى اثنان، وتكلفتهما المادية تصل إلى 500 مليون جنيه، وهذا غير متوفر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجيزة كثيرة المشاكل قليلة الموارد، مطالبا بدعم الدولة ودعم رجال الأعمال والمجتمع المدني لحل المشاكل.