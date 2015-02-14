نشطاء يهاجمون «أقباط النور»: يسعون للانتقام من الكنيسة

هاجم نشطاء أقباط أعضاء رابطة أقباط 1938 الذين أعلنوا ترشحهم للانتخابات البرلمانية على قوائم حزب النور، واتهموهم بالسعي للشهرة على حساب دينهم، وأشاروا إلى أن حزب النور والجبهة السلفية من أكثر الأحزاب التي هاجمت المسيحيين وكفّر شيوخهم الأقباط.

وهاجم ممدوح رمزي، المحامي القبطي، المرشحين على قوائم النور قائلا: إنهم يسعون للشهرة ومجرد طموح من شخصيات غير معروفة، وغير مؤهلة وانضمامهم للحزب الراديكالي الإسلامي مجرد عملية انتقام من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسبب مشاكلهم الخاصة في قضايا الأحوال الشخصية، وأضاف «رمزي» أن حزب النور وشيوخه أمثال ياسر برهامي وعبدالله الشحات كفروا المسيحيين أكثر من مرة، وتظاهروا ضد البابا شنودة الثالث في الإسكندرية والقاهرة، وأكد أن انضمام هؤلاء المرشحين لقائمة حزب النور خيانة غير مسبوقة لكل الأقباط، وشبههم «رمزى» بيهوذا الذي خان السيد المسيح. وطالب رمزي بعدم التعامل معهم كأقباط ولكن كمرشحين على حزب ديني يرى أنه سيسقط بشكل كبير بسبب تغير وجهة نظر المصريين تجاه الإسلاميين، وقيام ثورة 30 يونيو كان ضد تيارات الإسلام السياسي، بما فيها حزب النور. وأضاف أنه لولا وجود نص في الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية فرض وجود عدد معين من الأقباط في القوائم لما اهتم حزب النور بترشيح قبطي واحد، لأنه يرى أنهم كفرة. فيما أكد أندراوس عويضة، منسق اتحاد شباب ماسبيرو السابق، أن أقباط حزب النور يشاركون بمبدأ «خالف تعرف» ونزولهم يخدم الطرفين، فمن ناحية يعطي غطاء دستوريا لحزب النور الذي يسعى لضم أقباط لإكمال قوائمه، وبالنسبة للأقباط المنضمين الحصول على شهرة ودعاية مجانية كما أنهم يحولون خلافهم مع الكنيسة لصراع سياسي بانضمامهم لحزب إسلامي راديكالي.

وأوضح جون طلعت، الناشط القبطي، أن للأقباط الحرية في الانخراط داخل الأحزاب المختلفة، ولكن حزب النور يختلف بأفكاره خاصة فيما يتعلق بالأقباط فلم نر أو نسمع بحديث من الحزب عن المواطنة أو قبول الآخر، ولكن دائما لغة التكفير ونبذ الأقباط والمرأة والشباب، ووقف أكثر من مرة أمام الدولة المدنية ومرجعيته الدولة الدينية.