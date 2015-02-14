«كبيش» ينضم لقوائم «فى حب مصر».. ويؤكد: الأكثر استقلالاً

كشف الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، عن قبوله خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالف «فى حب مصر» عن قائمة الجيزة والصعيد. وقال «كبيش»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه قبل عرض تحالف «فى حب مصر» بخوض الانتخابات بعد تردد، ووافق بعد اطلاعه على مؤسسيها، وبعد أن وجد غالبيتهم من الشخصيات المستقلة، قائلاً: «هى القائمة الأكثر استقلالاً بين القوائم»، لافتاً إلى أنه أنهى كل الأوراق والمستندات المطلوبة، وفى انتظار إعلان القائمة النهائية للتحالف بعد مفاوضاته مع قائمة تحالف «الوفد المصرى».

ومازالت المفاوضات مستمرة بين تحالفى الوفد المصرى وفى حب مصر، بعد أن تعثرت بسبب مطالبة الوفد بنصف القوائم، فى حين طرحت «فى حب مصر» عدداً محدداً من المقاعد يمكن أن يشغله مرشحو الوفد المصرى.