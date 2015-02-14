بنديكت كومبرباتش وصوفي هانتر يتزوّجان ليلة يوم الحبّ

كشفت صحيفة People الأمريكية أنّ الممثل البريطاني Benedict Cumberbatch سيتزوج مساء اليوم السبت خطيبته المخرجة والممثلة المسرحية Sophie Hunter، لينضما بذلك إلى لائحة المشاهير الذين تزوّجوا في يوم الحب.

وقد اختار Cumberbatch البالغ من العمر 38 عاماً و Hunter التي تصغره بعامين أن يتوّجا حبّهما بالزواج عشية يوم الحب، لتكون الليلة أكثر تميّزاً ورومانسيّة.

وستُقام حفلة عقد القران في بريطانيا، حيث من المتوقع أن تكون بسيطة ومقتصرة على الأهل والأصدقاء المقرّبين، قبل أن يطير الثنائي مباشرة إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقضاء شهر العسل، على أن يعودا قبل 22 شباط للمشاركة في حفل الأوسكار العالمي.

يُشار إلى أنّ Benedict Cumberbatch و Sophie Hunter كانا أعلنا علاقتهما في شهر تشرين الأول الماضي، وكشفا حينها أنها ينتظران طفلهما الأول.

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