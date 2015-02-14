بالصور: جينيفر لوبيز ونيكول شيرزينغر تشعلان زفاف الملياردير هيندوجا ديناستي

أقام الملياردير الهندي Hinduja Dynasty وحبيبته المصمّمة Anu Mahtani احتفالاً ضخماً جداً، بمناسبة زفافهما، اختتاماً لاحتفالات عامرة جرت على مدى الأسبوع الماضي، ووصلت تكلفتها إلى 20 مليون دولار. وقد أحيا الزفاف المطربتان Jennifer Lopez وNicole Scherzinger، يوم الخميس الماضي، وأشعلتا الأجواء بأغنياتهما المثيرة.

Hinduja هو ابن رجل الأعمال الثري Gopichand Hinduja، رئيس مجلس إدارة شركة Gulf Oil العالمية، وقد أجرى مراسم زفافه الأسطوري والخياليّ في مدينة Udaipur، وتحديداً على متن الجزيرة التي صُوّر فيها فيلم Octopussy التابع لسلسلة James Bond العالمية. وقد شارك في الزفاف عدد كبير من نجوم بوليوود، إلى جانب نجمتي هوليوود Jennifer Lopez وNicole Scherzinger اللتين أحيتا السهرة وقدّمتا باقة من الأغنيات والعروض الفنية الرائعة.

وكشفت صحيفة Daily mail التي تابعت تفاصيل الزفاف أنّ عدد المدعوين فاق الـ16 ألف شخص، كما أنّ حوالى 200 طائرة خاصّة تولّت نقل الضيوف إلى الهند قبل أسبوع.

وذكر العديد من الصحف الهندية أنّ حفل زفاف Hinduja وGopichand يُعتبر من أضخم الأعراس التي شهدتها الساحة منذ فترة طويلة.