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نانسي عجرم في ليالي "مازاغان" بالمغرب

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نانسي عجرم في ليالي "مازاغان" بالمغرب نانسي عجرم في ليالي "مازاغان" بالمغرب

السبت 14-02-2015 18:53

تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اليوم حفلاً فنياً ساهراً في المنتجع السياحي العالمي "مازاغان" بمدينة الجديدة، بحضور أكثر من 1200 متفرّج ممّن حجزوا التذاكر الخاصّة بالحفلة.
وحسب اللجنة المنظّمة، فإنّ اختيار نانسي عجرم لإحياء فعاليات ليالي "مازاغان" في دورتها الجديدة هو اختيار لمطربة تُعدّ حالياً من أشهر مطربات الغناء في العالم العربي، من اللواتي يُحققن انتشاراً واسعاً، فيما تحظى حفلاتها بنجاح لافت وتعرف أغنياتها رواجاً في أسواق الكاسيت. ولم يفت اللجنة المنظمة التذكير بالرقم الخرافيّ، الذي حققته أغنيتها "إحساس جديد"، حيث قدّر بمليوني أغنية في العالم.
و كانت صاحبة "آه ونص" قد أحيت سابقاً في المغرب عدة حفلات فنية، كانت الأخيرة في الدورة 13 لمهرجان موازين العالم بالرباط.

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